Proces tegen betrokkenen bloedbad Charlie Hebdo gaat van start

Bij de aanslagen vielen in enkele dagen tijd zeventien doden. De broers Saïd en Cherif Kouachi brachten op 7 januari 2015 twaalf mensen om het leven bij het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Later doodde Amedy Coulibaly, een kennis van Cherif, een politievrouw en vier mensen bij de supermarkt in Parijs.

De twee broers en Coulibaly kwamen later om het leven tijdens confrontaties met de politie. Het proces tegen hun handlangers duurt naar verwachting tot begin november. Drie verdachten worden bij verstek vervolgd. Zij vertrokken naar Syrië en zijn mogelijk dood.

Na de aanslagen van begin 2015 volgde meer geweld door moslimextremisten. Die pleegden op de avond en nacht van 13 november van dat jaar een reeks aanslagen in Parijs, waar ze onder meer om zich heen schoten in concertzaal Bataclan. Toen vielen meer dan 130 doden. Een jaar later kwamen tientallen mensen om het leven toen een terrorist met een vrachtwagen inreed op mensen in Nice.