Nog geen akkoord noodopvang asiel: ’Dit mag het Rijk niet doorschuiven naar de regio’s’

Er is gesproken over verlenging van crisisnoodopvang voor asielzoekers en het onderbrengen van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die nu nog in de opvang zitten, de zogeheten statushouders. Komende week gaat het overleg daarover verder.

Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, hebben voorzitters van veiligheidsregio’s tijd nodig om na te denken over wat gevraagd is. De burgemeester van Nijmegen vraagt ’respect voor collega’s die nog moeten overleggen en rekenen’. Hij wil voorkomen dat gemeenten het probleem zomaar op hun bordje krijgen. „Het is niet onze taak om maandenlang crisishuisvesting overeind te houden. Maar we voelen ook dat dit niet het moment is om te zeggen: dit is niet ons pakkie-an.”

Het kabinet doet voor de zoveelste keer een beroep op gemeenten. Zij moeten volgens betrokken bewindslieden zo snel mogelijk tussenvoorzieningen realiseren voor asielzoekers die hebben gehoord dat ze mogen blijven, maar die nu in de gewone asielopvang zitten, wachtend op een woning. Die krijgen ze niet – omdat de woningen er niet zijn – maar wel een woonvorm die rianter is dan een caravan in een asielzoekerscentrum. „Je wilt niet dat er verdringing plaatsvindt op de toch al krappe woningmarkt”, lichtte minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) toe.

De regio’s en hun gemeenten hebben geen goesting om de crisis op te lossen die Den Haag grotendeels zelf heeft veroorzaakt, zo oordeelden adviesraden onlangs nog. „Het is een beleidsprobleem dat het Rijk niet mag doorschuiven naar de veiligheidsregio’s”, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. „Ik wil niet als voorzitter van een veiligheidsregio andere gemeenten onder druk zetten. Dat zet de verhoudingen op scherp, terwijl wij altijd heel goed samenwerken.”

Instroom

De asielketen zit al maanden vast. Er zitten bijna 15.000 statushouders in asielzoekerscentra waarvoor de gemeenten geen woning hebben. Door de stijgende aanwas van asielzoekers lopen de azc’s over. Vooral bij aanmeldcentrum Ter Apel leidt dat al maanden tot problemen. Intussen krijgt het kabinet het niet voor elkaar iets aan de instroom van nieuwe asielzoekers te doen.

Dus grijpt het naar lapmiddelen. Er kwam crisisnoodopvang in sporthallen, hotels en containers. De komende maanden zouden telkens 4 veiligheidsregio’s, elk voor 2 weken, 150 noodopvangplekken bieden voor asielzoekers. Dat wordt waarschijnlijk uitgebreid naar zes keer 150. De noodopvang komt bovenop de bestaande opvang in asielzoekerscentra en staat los van de opvang van asielzoekers die mogen blijven, de zogeheten statushouders, én van de 75.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen die de gemeenten hebben toegezegd. Er wordt 285.000 vierkante meter rijksvastgoed klaar gemaakt voor bewoning.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht bracht de migratiecrisis van 2015 in herinnering. „Toen hebben heel veel gemeenten draagvlak gecreëerd voor azc’s. Die zijn er toen niet gekomen.” Nu zitten we met dezelfde problemen, zei Kolff. „Dit konden we zeven jaar geleden zien aankomen.”

„Dit is inderdaad geen probleem dat van gisteren op vandaag is ontstaan”, erkende minister De Jonge (Wonen) bij aanvang van het Veiligheidsberaad in het provinciehuis van Utrecht, waar ook zo’n 270 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

„Dat betekent dat je het ook niet van vandaag op morgen hebt opgelost.”