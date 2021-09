Onrust op marineschip: commandant weigert bemanning met coronaklachten te laten testen

Volgens de marine wegen de gevaren van eventuele covid-besmettingen niet op tegen het risico dat de deelname aan de grote NAVO-oefening Joint Warrior zou moeten worden gestaakt. Dat valt bij lang niet alle bemanningsleden en mariniers die aan boord zijn goed. Ze vrezen voor hun gezondheid, die van collega’s en van mensen met wie ze de komende tijd in contact gaan komen.

Marinewoordvoerder Bernd Roelink erkent dat er onrust is op het amfibische troepentransportschip. Het vaart momenteel in Britse wateren en wordt vooral ingezet als uitvalsbasis voor mariniers die op de Schotse kust landingen oefenen.

Paracetamol

Sinds het vertrek uit Den Helder, twee weken terug, hebben zich volgens Roelink 65 opvarenden bij de ziekenboeg gemeld met covid-achtige verschijnselen zoals snotneuzen. De mensen krijgen van de medische dienst paracetamol en het advies zoveel mogelijk in hun hut te blijven zolang de klachten aanhouden.„In de meeste gevallen waren die na twee dagen voorbij”, aldus de zegsman.

De marine test de militairen niet structureel en weet dus niet of er een uitbraak is zoals sommige opvarenden denken. Er is aan boord geen mogelijkheid pcr-testen te doen. Wel kunnen militairen een zelftest doen. Maar omdat deze volgens de marine onvoldoende betrouwbaar is, verbindt de commandant van de Rotterdam geen gevolgen aan de uitkomsten van zulke testen.

Vaccinatiegraad

„Het is bekend dat er mariniers zijn die dit vervelend vinden, maar dit is nu het beleid”, stelt de zegsman van de zeemacht. „De vaccinatiegraad op de Rotterdam is 89 procent. Het vaccin biedt een dusdanige bescherming dat 95 tot 100 procent van de gevaccineerden niet op de ic komen. Bij militairen die over het algemeen beter gezond zijn zal dat naar 100 procent gaan. Als je gaat testen en je hebt een positieve test, dan kom je in quarantaines isolaties die je niet kan volhouden. Als we dat doen, moeten we ophouden met trainen en oefenen en dat is ongewenst.”