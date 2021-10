Telefoonwinkels Amsterdam nemen maatregelen na reeks overvallen

„Bij de laatste overval zijn camerabeelden vrijgegeven en die vergelijken we met de beelden van de andere overvallen. We hebben rechercheurs vrijgemaakt. Zij kunnen extra focus leggen op deze overvallen, want dit zorgt voor te veel onrust in de buurt”, beaamt een woordvoerder van de politie Amsterdam.

Het personeel van de VodafoneZiggo-winkel tegenover de TK Maxx is het laatste slachtoffer van een snelle overval op klaarlichte dag. De afgelopen dagen waren ook de KPN-winkel, de T-Mobile en nog een keer dezelfde KPN-winkel de dupe.

Jonge dader

Wat er precies buit is gemaakt bij de laatste overval op VodafoneZiggo, is niet duidelijk. Getuigen op straat zeggen woensdagmiddag dat het om een heel jonge dader gaat, vermoedelijk rond de zestien jaar. Hij heeft zich uit de voeten weten te maken en wordt nog gezocht. De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is.

Ondertussen zijn klanten van de telefoonwinkels de dupe. Alle belwinkels aan het Bijlmerplein nemen hun eigen maatregelen. De KPN-winkel, met nota bene twee overvallen, heeft besloten de deuren helemaal te sluiten. ’Wegens omstandigheden zijn wij gesloten’, staat er op het raam. In winkels elders in de stad is de voorraad smartphones weggehaald, bevestigt de telecomprovider na berichtgeving in Het Parool. KPN hoopt dat dit een tijdelijke maatregel is.

Bij T-Mobile kan niemand meer zo naar binnen glippen. Klanten moeten langs een beveiliger. De deur wordt open en dicht gedaan door het personeel. Ook hier hangt op een wit papier de reden: ’Beste klant, wij werken met een gesloten deurbeleid voor uw en onze veiligheid.’ Het personeel van T-Mobile is opgedragen niks te zeggen. De werknemers houden zich daar strikt aan.

’Ik word er weer naar van’

Buiten zijn klanten spraakzamer. Een meneer op leeftijd: „Ik vind het heel vervelend allemaal. Ook omdat wij als ouderen best veel hulp nodig hebben bij die telefoontjes. Ik kom hier vaker, omdat ik niet alles snap van dat ding. Nu moet ik wachten. En wachten. En ik heb geen idee wanneer ik geholpen kan worden.”

Een winkelende vrouw denkt vooral aan het lot van het personeel. „Ik vind het vooral heel erg voor hen. Een overval heeft grote impact op mensen. Ik ben ook wel eens bij een overval betrokken geweest. Je weet gewoon niet hoe je gaat reageren. Het is bij mij jaren geleden, maar als ik eraan terugdenk, word ik er weer naar van. Ik moet er echt niet aan denken dat mijn kind hier bijvoorbeeld zou staan.”

De politie gaat er met gestrekt been in. De vier overvallen worden niet op voorhand aan elkaar gekoppeld, maar er wordt wel degelijk gekeken of er overeenkomsten zijn en of de daders bekenden van elkaar zijn. Een politiewoordvoerder: „De beelden zijn helder en we onderzoeken ze minitieus.”

Daarnaast wordt de samenwerking opgezocht op het plein. De woordvoerder: „We voeren gesprekken met het stadsdeel en ondernemers om ook preventief stappen te nemen. Dit moet zo snel mogelijk de kop ingedrukt worden.”