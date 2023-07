’Zes op de tien mensen blij met val van kabinet’

Het oordeel over het kabinet-Rutte IV is hard: slechts 15% denkt dat het kabinet het goed heeft gedaan en men spreekt in termen als „ongelukkig huwelijk.” Het eindcijfer is een 3,6. En zo’n vier op de tien ondervraagden wijst naar de premier als oorzaak voor de kabinetsbreuk.

Coalitie

Bij de coalitiepartijen zijn er gemengde gevoelens. De meeste VVD’ers (60%) en CDA’ers (65%) zijn tevreden met het opstappen van het kabinet. Bij de D66’ers en CU’ers overheerst teleurstelling, maar ook trots dat men vasthield aan de principes.

Wat die partijen betreft mogen Rutte en Bikker aanblijven als partijleider, maar zien kiezers van het CDA en D66 liever nieuw elan. Zeven op de tien VVD’ers wil door met de premier en 75% van de CU’ers steunen Bikker als partijleider. Binnen de VVD kunnen ook oud-fractievoorzitter Dijkhoff en minister Yeşilgöz rekenen op veel steun, binnen de CU is men zeer tevreden over minister Schouten.

Maar slechts drie op de tien CDA’ers (36%) willen door met Hoekstra, de meesten zien liever een alternatief als Mona Keijzer of hopen op de terugkeer van Pieter Omtzigt. De meeste D66’ers (52%) zien liever Jetten of Paternotte als partijleider in plaats van Sigrid Kaag, die teveel „aan Rutte plakt.”