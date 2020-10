Ook vakantietijd voor de koning: regeringstoestel naar Griekenland

Vicepremier De Jonge zei na de ministerraad ’niet bekend te zijn’ met de vakantieplannen van de vorst. Ook de woordvoerder van Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), die hem bij de ontmoeting met de media vergezelde, zei niet te weten of de koning op vakantie gaat.

De RVD wil niets over vakanties van het Koninklijk Huis kwijt, omdat die tot de privésfeer worden gerekend. De dienst liet desgevraagd later op de dag nog wel weten dat koning en koningin zich aan de geldende coronaregels én de reisadviezen houden.

’Geel gebied’

Bronnen melden De Telegraaf dat de vorst naar een ’geel’ gebied reist. Het vakantiehuis van de koning ligt op het Griekse vasteland, in ’geel’ gebied. De Griekse eilanden zijn ’oranje’ verklaard, wat betekent dat Nederlanders wordt aangeraden ze alleen in noodzakelijke gevallen te bezoeken. Een uitstapje met de koninklijke speedboot richting een eiland zit er voor de koning dus niet in, wil hij de tien dagen thuisquarantaine ontlopen. Die zijn bij een visite aan oranje gebied volgens het kabinet vereist.

Een buitenlandse reis van de koning komt op een pikant moment, omdat het kabinet er vanwege de coronacrisis op aan dringt om reisbewegingen tot het minimum te beperken. Minister Grapperhaus (Justitie) adviseert mensen zelf om voorlopig de grens richting België niet over te steken. De Jonge raadt mensen aan die in Nederland op vakantie gaan zoveel mogelijk in en rond hun accommodatie te verblijven.

’Onverstandig’

Ook in de Tweede Kamer gaan geluiden op dat vakanties in het buitenland momenteel niet verstandig zijn, omdat de tweede golf wordt gelinkt aan de zomervakantie die veel Nederlanders in landen rond de Middellandse Zee doorbrachten. Daar zouden veel mensen besmet van terug gekomen zijn.

De zomerse vakantie van de koning in Griekenland leidde enkele maanden geleden tot ophef, toen uit een foto bleek dat hij en koningin Máxima de afstandsregels hadden geschonden. Na ophef liet het paar weten ’in de spontaniteit van het moment’ niet goed op de afstand hebben gelet. „Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen.”