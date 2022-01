Vrouw in quarantaine ziet door bewakingscamera hoe huis wordt vernield door hond

Dit schijft nieuwswebsite Insider. De vrouw, genaamd Liu, had een grote voorraad hondenvoer achtergelaten zodat hij voor een hele week genoeg te eten had. Ook had ze een bewakingscamera in de woonkamer gezet zodat ze de hond vanuit haar hotelkamer in de gaten kon houden.

’Werd steeds erger’

De eerste dag bleef het rustig. De hond zat de hele dag bij de voordeur te wachten tot zijn baasje terugkwam. De tweede dag werd hij geïrriteerd en begon hij de bank kapot te bijten. „Het werd steeds erger. Mijn hond vernielde alle meubels en ook mijn tassen, schoenen en kleding”, zegt Liu maandag in een video op Chinese social media platform Weibo.

Ondanks de schade aan haar huis prijst Liu, die ondertussen al nieuwe meubels heeft besteld, zich gelukkig. „Mijn hond is nog steeds heel gezond. Hij heeft heel goed gegeten. Over zeven dagen mag ik naar huis en dan ruim ik het huis gewoon op. Het komt wel goed.”

Huisdieren toestaan

De video van Liu is ondertussen al twaalf miljoen keer bekeken en zorgt voor veel ophef op het platform Weibo. Gebruikers roepen de overheid op om huisdieren toe te staan in de quarantainehotels. Ook wordt er gepleit voor het opzetten van een groep vrijwilligers die voor huisdieren zorgen als het baasje in quarantaine zit.