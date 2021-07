Buitenland

Lugubere uitvinding die kaken dichtklemt zodat je afvalt, zorgt voor ophef: ’Dit is marteling!’

We weten allemaal hoe moeilijk het is om ’nee’ te zeggen tegen een pizza of hamburger. Daarom ontwikkelde universiteit Otago een apparaat met kaakklemmen, maar deze lugubere vondst valt niet bij iedereen in goede aarde...