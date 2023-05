Tanker bij chemiepark ontruimd na grote brand

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ProNews Producties

Farmsum - Bij een grote brand op een tanker bij een chemiepark in het Groningse Farmsum is het schip ontruimd. De brandweer in Groningen meldde vrijdagochtend vroeg dat er is opgeschaald naar Grip 2.