Anastasia (23) reed langs mijnen en graven naar Marioepol om haar vader en moeder te redden

Stan Huygens Journaal

’Geen grotere vrienden dan VS en Nederland’

De Amerikaanse chargé d’affaires Marja Verloop liet er geen twijfel over bestaan: „John Adams schreef vanuit Den Haag aan zijn vrouw in de VS over de Nederlanders: ’Er zijn geen grotere vrienden dan zij.’ Ik denk dat het vandaag nog steeds zo is.”