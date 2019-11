Verzakking Centraal Station Amsterdam zorgt voor fikse vertragingen

Mogelijk zijn werkzaamheden bij het station de oorzaak hiervan, zo meldt AT5. Tram 26 is inmiddels al met ongeveer 20 minuten vertraagd. „Het had niet op een rottigere plek of tijdstip gekund. Maar door de trams om te leiden zorgen we ervoor dat er in elk geval nog iets rijdt”, zo laat een woordvoerder van GVB weten.

De werkzaamheden rondom Centraal Station zullen nog jaren duren. ProRail gaat de huidige treinperrons verbreden en verlengen en het aantal opgangen naar de perrons uitbreiden.