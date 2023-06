’Verkenners zagen Omtzigt al vroeg als probleem in formatie’

Dat meldt Nieuwsuur op basis van vertrouwelijke documenten. Het medium beschikt over aantekeningen van een gesprek dat verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) kort na hun aanstelling voerden met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib, waarin Jorritsma Omtzigt (die op dat moment ziek thuis zit) een probleem en onhoudbaar noemt. Het is vooral de VVD’er die ingaat op de positie van Omtzigt, zoals De Telegraaf eerder al meldde.

Het is niet de laatste keer dat het over Omtzigt gaat tijdens de formatie. Een week later verlaat Ollongren vanwege een positieve coronatest halsoverkop de formatiegesprekken, waarna ze wordt gefotografeerd met zichtbare aantekeningen. Het gaat onder meer over een ’functie elders’ voor Omtzigt, het slaat in politiek Den Haag in als een bom. VVD-leider Mark Rutte moet bijna het veld ruimen nadat blijkt dat hij het ook over Omtzigt heeft gehad, iets wat hij eerder ontkende.

Lange formatie

Maar de verkenners, die zelf eerst ook stelden niet over de oud-CDA’er te hebben gesproken. hadden eerder dus ook al de kwestie-Omtzigt aangesneden. Het leidt tot woede bij oppositiepartijen. BBB-leider Caroline van der Plas wil zo snel mogelijk een debat. PVV-voorman Geert Wilders vraagt om het aftreden van Ollongren, die na de lange formatie uiteindelijk minister van Defensie werd in kabinet-Rutte IV.

Omtzigt zelf noemt het in een reactie ’overduidelijk’ dat er ’na de verkiezingen veel over mij gesproken is’. Maar hij wil niet te veel terugblikken: „Graag focus ik me juist nu op concrete oplossingen: daar ben ik voor gekozen en dat helpt Nederland vooruit.” Ollongren en Jorritsma willen tegenover Nieuwsuur niet reageren.