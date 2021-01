LIVE | Politie belaagd, weinig oogletsel en hoongelach om ontploffing Rijswijk

In dit artikel houden we u op de hoogte van het laatste nieuws op oudejaarsdag.

Het laatste nieuws staat bovenaan:

11.27 uur Tamelijk rustig in Utrecht, Limburg, Friesland, Overijssel

Sharon Dijksma, de nieuwe burgemeester van Utrecht, spreekt van een „relatief rustige jaarwisseling” in haar stad. „Tegelijkertijd is elk incident er een te veel.” De politie verrichtte in de stad elf aanhoudingen (vorig jaar waren dat er 38), er waren zeventien autobranden (drie minder dan een jaar geleden) en de ME moest één keer worden ingezet (vorig jaar 4 keer).

Diverse incidenten konden in de kiem worden gesmoord. Groepen jongeren die overlast veroorzaakten en een politievoertuig met stenen bekogelden, werden door de ME uit elkaar gedreven. De rust keerde weer snel terug. Een illegaal feest onder een viaduct van de A12 werd vroegtijdig ontdekt. Vijftien mensen kregen een bekeuring.

Ook elders in het land zijn er positieve signalen. In de hele regio IJsselland in Overijssel is er tijdens oud en nieuw sprake geweest van „een prima sfeer, zowel overdag als ’s nachts”, meldt de veiligheidsregio daar. „Wij hebben geen meldingen ontvangen van agressie of geweld tegen brandweermedewerkers.”

De brandweer in Friesland is tijdens de jaarwisseling minder vaak uitgerukt dan voorgaande jaren: 76 keer. Vorig jaar was dit 83 keer en het jaar ervoor 96 keer. De brandweer in Gelderland-Zuid is tijdens de jaarwisseling 121 keer opgetreden, minder dan een jaar eerder toen 156 keer werd ingegrepen bij brandjes en incidenten, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Noord- en Midden-Limburg hebben een rustige jaarwisseling gekend, vergelijkbaar met een doorsnee uitgaansavond. "Een goede start van 2021", liet de veiligheidsregio Limburg-Noord vrijdag weten. Er is geen sprake geweest van geweld of agressie tegen hulpverleners, en er zijn geen meldingen over vuurwerkslachtoffers bij de ziekenhuizen in Venray, Venlo, Weert en Roermond.

09.30 Zelfs vanmorgen nog 4 autobranden Deventer

De golf van tientallen autobranden van oudejaarsnacht is nog niet helemaal voorbij ’s ochtends. Om 07.30 uur stonden er nog vier voertuigen in vlammen in de volksbuurt het Rode Dorp in Deventer, melden fotografen.

Een spoor van vernieling in de wijk: links een auto in brand, rechts (vooraan in beeld) ook. Ⓒ News United / Rens Hulman

09.08 uur ’Grote faal’ Rijswijk gaat internationaal

Nieuwjaarsleedvermaak: het incident in Rijswijk gaat viraal en slaat ook buiten de landsgrenzen zijn vleugels uit. Een groep jongeren wilde daar een caravan in brand zetten. Dat liep even anders. De brandbom ging op een ongelukkig moment af, waarna de stunters zelf met brandende vloeistof werden overgoten.

Op beelden is te zien hoe kleding vlam vatte en medestanders het vuur doofden. Hoe het met de mannen gaat, is niet bekend. Ondertussen verspreiden de beelden zich over het internet en worden ze op sociale media door Engelstalige accounts gedeeld. „In Rijswijk, Den Haag, Nederland: een groep losbandige jongeren probeerde een voertuig in brand te steken met een molotovcocktail en stak per ongeluk ook een paar vrienden in brand”, deelt een Duitstalige mevrouw.

De politie moest de ME inzetten om de brandweer te ondersteunen bij het blussen. Zij vormden een linie om de jongeren op afstand te houden. Dezelfde nacht werden in Rijswijk een bestelbus en een scooter in brand gezet. Hoeveel voertuigbranden er precies waren, is nog onduidelijk.

09.02 uur Politie komt vanmiddag met overzicht

De politie is bezig met het verzamelen van informatie om zich een beeld van de afgelopen nacht te vormen. ’s Middags komt de korpsleiding met meer informatie.

08.11 uur Drie agenten gewond bij beëindiging illegaal feest Arnhem

Drie politiemensen zijn vrijdagochtend vroeg gewond geraakt bij het beëindigen van een feest in een pand aan de Koningsweg in Arnhem. Een van de agenten moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

In Arnhem raakten agenten gewond. Ⓒ Persbureau Heitink

De Mobiele Eenheid werd ingezet om een einde te maken aan het feest. Daar waren zeker zeventig bezoekers. In de bunker op het terrein werd echter verzet gepleegd en werden stenen naar de politiemensen gegooid. Drie bezoekers zijn aangehouden wegens het plegen van openlijk geweld.

08.07 uur Politie bekogeld met stenen in Utrecht, 27 arrestaties Midden-Nederland

De politie Midden-Nederland heeft ’s ochtends de belangrijkste incidenten van de nacht opgesomd. De ME rukte uit in Amersfoort waar een groep van zo’n 90 mensen zich had verzameld, in Oudewater voor een klein groepje jongeren, en aan de Robijnhof in Utrecht. Daar werd de politie door jongeren bekogeld met stenen. Er waren geen confrontaties of aanhoudingen.

In totaal zijn in de provincies Utrecht en Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek 27 mensen aangehouden.

07.47 uur Oogarts opgelucht: ’Rustigste oud en nieuw in mijn carrière’

Hoewel het vuurwerkverbod lang niet door iedereen werd nageleefd, zeker rond middernacht niet, merken de ziekenhuizen wel degelijk verschil. Een intensivist uit Rotterdam laat op de radio weten dat het aantal gewonden flink meevalt in vergelijking met andere jaren.

„Dit is de rustigste nieuwjaarsdienst die ik in mijn carrière heb meegemaakt. En dit was mijn 23e nieuwjaarsdienst. Het was heel rustig”, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam. „We hebben twee carbidletsels gezien en een patiënt met vuurwerkletsel. Er komt in de loop van de ochtend nog een vierde patiënt uit een ander ziekenhuis. Maar dat staat in schril contrast met de horrornacht die we vorig jaar meemaakten. Toen zagen we binnen tweeënhalf uur 18 oogletsels door vuurwerk.”

Ook het UMCG laat weten dat het rustiger was dan normaal.

06.52 uur Vuurwerk kost man een hand in De Kwakel

Een man is oudejaarsnacht in De Kwakel ernstig gewond geraak door een vuurwerkongeval. Hij moet waarschijnlijk een hand missen. Wat er precies gebeurd is is niet duidelijk, maar volgens een politiewoordvoerster was de man zelf het vuurwerk aan het afsteken waarna het mis ging.

De Kwakel is een dorp in de gemeente Uithoorn, in het zuiden van Noord-Holland.

04.40 uur Illegaal feestje Didam

De politie heeft veertien jongeren in Didam bekeurd omdat zij in een keet een illegaal feestje aan het vieren waren. Ze konden niet de coronamaatregelen volgen en 1,5 meter afstand houden.

De politie zegt „iedereen nadrukkelijk” op te roepen „de jaarwisseling veilig en feestelijk te vieren binnen de kaders die er zijn. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat oud en nieuw op een veilige en feestelijke manier verloopt.”

04.24 uur Groep Leeuwarden gooit vuurwerk naar politie

De politie in Leeuwarden heeft vrijdagochtend meerdere arrestaties verricht bij ongeregeldheden in het centrum, meldt Omrop Fryslân.

Tumult in Leeuwarden. Ⓒ Kappers Media

Een groep jongeren gooide vroeg in de ochtend zwaar vuurwerk richting agenten. Bij de inzet op en nabij de Voorstreek rukte de politie in groten getale uit. Ook de ME en marechaussee kwamen volgens de regionale omroep in actie. Een van relschoppers zou op de vlucht voor de politie in een gracht zijn beland.

04.10 uur Arrestatie na melding ’steekpartij’ en groot vuur

Rond 03:10 uur kregen politie en ambulance melding van een steekincident op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden. Tijdens de bluswerkzaamheden van de een grote trailer met houten kratten, die in brand was gezet, zou er mogelijk zijn gestoken.

Een ambulance is ter plaatse gekomen en daarin is een mogelijk slachtoffer behandeld. Wat er zich precies heeft afgespeeld op het plein is op dit moment niet bekend. De politie was in grote getale ter plaatse om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor de ambulancedienst en brandweer.

Agenten grijpen in. Ⓒ Hollandse Hoogte / ProNews Producties

Een van de omstanders die niet zou hebben willen luisteren is hierbij aangehouden. Terwijl de hulpverlening nog volop bezig was, werd er vanuit de omstaande jeugd vuurwerk gegooid om te provoceren.

03.59 uur Agenten bekogeld in Amsterdam, vijf arrestaties

In Amsterdam Nieuw-West zijn tijdens de nieuwjaarsnacht op de Osdorper Ban politiemensen met vuurwerk bekogeld. Groepen jongeren zorgden voor onrust. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

In Amsterdam-Oost vonden in en rond de Molukkenstraat eveneens ongeregeldheden met groepen jongeren plaats. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie zette de Mobiele Eenheid in om de jongeren te verdrijven. Volgens een woordvoerder is de rust inmiddels weergekeerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat dat later alsnog zal gebeuren.

03.50 uur Nieuwe trend? Overal autobranden

Verspreid door het hele land zijn er op zijn minst tientallen autobranden. Onder meer in Utrecht zijn volgens een lokale nieuwsfotograaf 17 autobranden geteld. Verder gingen auto’s in vlammen op in Rijswijk, Zeist, Den Bosch, Veen, Vlijmen, Almelo, Amsterdam, Wateringen, Rotterdam, Den Haag, Kolumerzwaag en op Urk. Lees alles daarover hier:

03.48 uur Politie lost waarschuwingsschot

Een politieagent heeft een waarschuwingsschot gelost nadat hij werd belaagd door een groep jongeren in Wapenveld. De agent sprak de jongeren aan omdat ze een vuur hadden aangestoken.

De brandweer blust een vuur in Wapenveld waar agenten een waarschuwingsschot moesten lossen toen ze werden belaagd. Ⓒ News United / Stefan Verkerk

Nadat hij de jongeren had aangesproken, besloten zij de agent aan te vallen. Hij loste daarop het waarschuwingsschot. Dat bleek voldoende, want daarna dropen de jongeren snel af.

03.22 uur Koning bezoekt zorg

De koning heeft tijdens de nieuwjaarsnacht in Den Haag hulpverleners bezocht. Dat heeft de RVD na afloop van de bezoeken laten weten.

Willem-Alexander ging, samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen, de politiechef en de hoofdofficier van justitie, naar het regionaal crisiscentrum van de Veiligheidsregio Haaglanden, de gemeenschappelijke meldkamer, politiebureau Hoefkade en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.

03.10 uur Onrustige nacht in regio Betuwe

Het is de nacht van donderdag op vrijdag onrustig in het zuidwesten van Gelderland, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. Hulpdiensten zijn op meerdere plekken in onder meer de Betuwe, de Bommelerwaard en Tiel op de been. Her en der zijn kleine brandjes.

In Tiel heeft een school in brand gestaan. De precieze toedracht van de brandjes, of er bijvoorbeeld ook vuurwerk aan te pas is gekomen, weet de woordvoerder niet. Ook heeft de ME een kruising in de plaats ontruimd, nadat tientallen jongeren het kruispunt hadden bezet, er spullen naartoe hadden gesleept en die in brand hadden gestoken. De ME heeft het kruispunt ontruimd waarna de brandweer de brand kon blussen.

Volgens De Gelderlander is de brandweer in Nijmegen bekogeld met vuurwerk, tijdens het blussen van een vreugdevuur.

In Waardenburg hinderde een groep van ongeveer honderd mensen de brandweer. De ME moest rond 01.30 uur komen om te helpen. Volgens de politie probeerden de brandweerlieden een autobrand te blussen. De politie hield vier mensen aan voor openlijke geweldpleging en een persoon voor het gooien van vuurwerk naar een agent.

Een stukje naar het zuiden, in Hedel, vroeg de brandweer ook hulp van de ME bij het blussen van een brand. Een groep van vijftig mensen hinderde volgens de politie het blussen. Ook werd er met vuurwerk gegooid naar politie en brandweer. De ME hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.

03.05 Jaarwisseling probleemwijk de Geitenkamp rustig verlopen

De jaarwisseling in Arnhem is rustig verlopen, zo stelt een woordvoerster van de veiligheidsregio Gelderland-Midden in de nacht van donderdag op vrijdag. Voorafgaand aan de jaarwisseling had burgemeester Ahmed Marcouch zes gebiedsverboden uitgedeeld voor de wijk de Geitenkamp. Het was eind november avondenlang onrustig in de wijk, door ernstige vuurwerkoverlast. Daarvoor zijn toen uiteindelijk meer dan twintig relschoppers opgepakt.

„De overgrote meerderheid van de Arnhemmers heeft zich solidair verklaard met de zorg”, zei Marcouch in de nacht van donderdag op vrijdag tegen De Gelderlander. „Hen wil ik complimenteren, zij zijn ook thuisgebleven.”

02.07 uur Politie geslagen bij conflict met tientallen mensen in Renkum

In het Gelderse Renkum is op oudejaarsavond een politieagent in het gezicht geslagen, die af was gekomen op een conflict met tientallen mensen. Er werd een man aangehouden.

De politie ging met meerdere voertuigen af op het conflict, dat rond 23.45 uur plaatsvond.

