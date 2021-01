LIVE | Politie op verschillende plekken belaagd

In dit artikel houden we u op de hoogte van het laatste nieuws op oudejaarsdag.

Het laatste nieuws staat bovenaan:

04.40 uur Illegaal feestje Didam

De politie heeft veertien jongeren in Didam bekeurd omdat zij in een keet een illegaal feestje aan het vieren waren. Ze konden niet de coronamaatregels volgen en 1,5 meter afstand houden.

De politie zegt „iedereen nadrukkelijk” op te roepen „de jaarwisseling veilig en feestelijk te vieren binnen de kaders die er zijn. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat oud en nieuw op een veilige en feestelijke manier verloopt.”

04.24 uur Jeugd Leeuwarden gooit vuurwerk naar politie

De politie in Leeuwarden heeft vrijdagochtend meerdere arrestaties verricht bij ongeregeldheden in het centrum. Dit meldt Omrop Fryslân.

Een groep jongeren zou vroeg in de ochtend zwaar vuurwerk hebben gegooid richting agenten. Bij de inzet op en nabij de Voorstreek rukte de politie in groten getale uit. Ook de ME en marechaussee kwamen volgens de regionale omroep in actie. Een van relschoppers zou op de vlucht voor de politie in een gracht zijn beland, aldus Omrop Fryslân.

03.59 uur Agenten bekogeld in Amsterdam, vijf arrestaties

In Amsterdam Nieuw-West zijn tijdens de nieuwjaarsnacht op de Osdorper Ban politiemensen met vuurwerk bekogeld. Groepen jongeren zorgden voor onrust. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

In Amsterdam-Oost vonden in en rond de Molukkenstraat eveneens ongeregeldheden met groepen jongeren plaats. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie zette de Mobiele Eenheid in om de jongeren te verdrijven. Volgens een woordvoerder is de rust inmiddels weergekeerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat dat later alsnog zal gebeuren.

03. 50 uur Nieuwe trend? Overal autobranden

Verspreid door het hele land zijn er op zijn minst tientallen autobranden. Lees alles daarover hier:

03.48 uur Politie lost waarschuwingsschot

Een politieagent heeft een waarschuwingsschot gelost nadat hij werd belaagd door een groep jongeren in Wapenveld. De agent sprak de jongeren aan omdat ze een vuur hadden aangestoken.

De brandweer blust een vuur in Wapenveld waar agenten een waarschuwingsschot moesten lossen toen ze werden belaagd. Ⓒ News United / Stefan Verkerk

Nadat hij de jongeren had aangesproken, besloten zij de agent aan te vallen. Hij loste daarop het waarschuwingsschot. Dat bleek voldoende, want daarna dropen de jongeren snel af.

03.22 uur Koning bezoekt zorg

De koning heeft tijdens de nieuwjaarsnacht in Den Haag hulpverleners bezocht. Dat heeft de RVD na afloop van de bezoeken laten weten.

Willem-Alexander ging, samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen, de politiechef en de hoofdofficier van justitie, naar het regionaal crisiscentrum van de Veiligheidsregio Haaglanden, de gemeenschappelijke meldkamer, politiebureau Hoefkade en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.

03.10 uur Onrustige nacht in regio Betuwe

Het is de nacht van donderdag op vrijdag onrustig in het zuidwesten van Gelderland, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. Hulpdiensten zijn op meerdere plekken in onder meer de Betuwe, de Bommelerwaard en Tiel op de been. Her en der zijn kleine brandjes.

In Tiel heeft een school in brand gestaan. De precieze toedracht van de brandjes, of er bijvoorbeeld ook vuurwerk aan te pas is gekomen, weet de woordvoerder niet. Ook heeft de ME een kruising in de plaats ontruimd, nadat tientallen jongeren het kruispunt hadden bezet, er spullen naartoe hadden gesleept en die in brand hadden gestoken. De ME heeft het kruispunt ontruimd waarna de brandweer de brand konden blussen.

Volgens De Gelderlander is de brandweer in Nijmegen bekogeld met vuurwerk, tijdens het blussen van een vreugdevuur.

In Waardenburg hinderde een groep van ongeveer honderd mensen de brandweer. De ME moest rond 01.30 uur komen om te helpen. Volgens de politie probeerden de brandweerlieden een autobrand te blussen. De politie hield vier mensen aan voor openlijke geweldpleging en een persoon voor het gooien van vuurwerk naar een agent.

Een stukje naar het zuiden, in Hedel, vroeg de brandweer ook hulp van de ME bij het blussen van een brand. Een groep van vijftig mensen hinderde volgens de politie het blussen. Ook werd er met vuurwerk gegooid naar politie en brandweer. De ME hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.

03.05 Jaarwisseling probleemwijk de Geitenkamp rustig verlopen

De jaarwisseling in Arnhem is rustig verlopen, zo stelt een woordvoerster van de veiligheidsregio Gelderland-Midden in de nacht van donderdag op vrijdag. Voorafgaand aan de jaarwisseling had burgemeester Ahmed Marcouch zes gebiedsverboden uitgedeeld voor de wijk de Geitenkamp. Het was eind november avondenlang onrustig in de wijk, door ernstige vuurwerkoverlast. Daarvoor zijn toen uiteindelijk meer dan twintig relschoppers opgepakt.

„De overgrote meerderheid van de Arnhemmers heeft zich solidair verklaard met de zorg”, zei Marcouch in de nacht van donderdag op vrijdag tegen De Gelderlander. „Hen wil ik complimenteren, zij zijn ook thuisgebleven.”

02.07 uur Politie geslagen bij conflict met tientallen mensen in Renkum

In het Gelderse Renkum is op oudejaarsavond een politieagent in het gezicht geslagen, die af was gekomen op een conflict met tientallen mensen. Er werd een man aangehouden.

De politie ging met meerdere voertuigen af op het conflict, dat rond 23.45 uur plaatsvond.

