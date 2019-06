Hulpouder van de Vrije School gewond bij schoolfeest

De Rudolf Steinerschool aan de Sperwerstraat in Alkmaar. Ⓒ Google Maps.

ALKMAAR - Een man is vrijdagavond zwaargewond geraakt tijdens een schoolfeestje in Alkmaar. Als hulpouder probeerde hij een vuur aan te wakkeren door er vloeistof in te gieten. Toen dit fout ging, liep hij zware brandwonden op. De traumahelikopter ging naar het incident, de man is in het ziekenhuis opgenomen.