Trump trots dat hij geen oorlog begon

Trump roept op te bidden voor het succes van zijn opvolger Joe Biden. De president weigerde tot nu toe de overwinning van Biden te erkennen.

Volgens hem is zijn nederlaag aan fraude te wijten. Die aantijgingen leidden volgens critici, maar ook volgens zijn meest trouwe adjudanten, tot de bestorming van het parlement in Washington door Trump-aanhangers. Trump benadrukt dat de beweging „die wij zijn begonnen”, nog maar aan het begin staat.

Capitool

Wel benadrukte Trump dat Amerika een land is van ’vredelievende’ mensen. „Iedereen was geschokt door de afgrijselijke aanval op het Capitaal. Politiek geweld is een aanval op alles waar we voor staan. Het moet nooit worden getolereerd.”

Bekijk de speech van 19 minuten. Tekst loopt verder.

Trump noemde ook nog even het ’China-virus’ dat toesloeg op een moment dat volgens de president net de relaties met China beter zouden zijn geworden. „Zonder dat virus was alles anders gelopen. We hebben de grootste economie ooit gebouwd. Inkomens gingen omhoog. De Amerikaanse droom werd weer werkelijkheid. Het was een wonder!”

Ook herhaalde Trump zijn overwinningen op IS, de steun aan Israël en de vredesdeals in het Midden-Oosten.