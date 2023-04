Kanonschoten in Amsterdam om Franse president te verwelkomen voor eerste staatsbezoek in 23 jaar

Dinsdagochtend klinken in een groot deel van Amsterdam kanonschoten. Die saluutschoten zijn onderdeel van de welkomstceremonie. Na die ceremonie lunchen Macron en zijn vrouw met Willem-Alexander en Máxima, waarna de Franse president de Staten-Generaal in Den Haag bezoekt. Daar ontmoet de Franse president de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. ’s Avonds is er een staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De Franse president en koning Willem-Alexander houden daar een toespraak.

’Vriendschap vieren’

Op de tweede dag bezoeken Macron en zijn vrouw onder meer samen met premier Mark Rutte de tentoonstelling van Vermeer in het Rijksmuseum en zijn er rondetafelgesprekken op de Universiteit van Amsterdam. Rutte heeft eerder over dit staatsbezoek gezegd dat het bedoeld is om „onze vriendschap te vieren.” Ook Macron prees regelmatig „de diepe vriendschap” die er tussen beide landen is.

Macron en zijn vrouw worden vergezeld door zeven ministers die in de marge van het staatsbezoek met een afvaardiging van het Nederlandse kabinet in gesprek gaan „om de vriendschap en samenwerking tussen Nederland en Frankrijk verder uit te bouwen.” Buitenlandse zaken, defensie, economie, innovatie, energie, migratie en wetenschappelijk onderzoek behoren tot de thema’s die aan bod komen.

Jacques Chirac

De laatste Franse president die een staatsbezoek aan Nederland bracht was Jacques Chirac in 2000. Sindsdien volgden wel verschillende officiële bezoeken van Franse presidenten, maar geen staatsbezoek. Het Nederlandse koningspaar bracht in 2016 voor het laatst een staatsbezoek aan Frankrijk.

Macron is vrijdag teruggekomen uit Beijing, waar hij de Chinese leider Xi Jinping bezocht. In eigen land kampt Macron met grootschalige protesten vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd. Ook deze week staan er stakingen gepland. „Te midden van al deze spanningen vertrekt Macron naar Nederland”, schrijft de Franse krant Le Parisien over het staatsbezoek.

