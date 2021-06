Gevonden resten Duitse soldaat topje van de ijsberg

De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) bergt de stoffelijke resten geborgen van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Het veldgraf werd bij toeval gevonden bij Best, in de buurt van de landingsterreinen van de Amerikaanse 101st Airborne Division. De divisie werd hier in september 1944 gedropt voor operatie Market Garden. Ⓒ Koninklijke Landmacht

Best - Uniek is de vondst niet. Bijzonder blijft het altijd. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft maandag in Best de stoffelijke resten geborgen van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. „Vermoedelijk liggen er nog duizenden in de grond.”