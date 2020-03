’Wiebes en Asscher negeerden toeslagalarm’

Dat blijkt uit een reconstructie van de toeslagenaffaire van onderzoeksplatform Follow the Money. Het legt een element in de affaire bloot die tot nu toe onderbelicht is gebleven: de regel dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen altijd een eigen bijdrage moeten betalen. Werd er iets verkeerd ingevuld omdat de opvanginstelling die bijdrage betaalde, dan moesten ouders niet alleen die eigen bijdrage, maar alle ontvangen toeslagen terugbetalen. De hardvochtige uitleg van de regel raakte tienduizenden gezinnen.

De ambtelijke top van Financiën trok er in 2014 over aan de bel bij Wiebes, inmiddels minister van Economische Zaken, en bij Asscher, tegenwoordig PvdA-leider. Zij negeerden echter de signalen. De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zou een oplossing voor het probleem hebben aangedragen, maar ook dat werd genegeerd.

„Jaren geleden had de toeslagenaffaire al gestopt kunnen en moeten worden”, concludeert SP-Kamerlid Leijten. CDA-Kamerlid Omtzigt noemt het een ’heldere en harde conclusie’.