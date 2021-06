CNV bereikt cao-akkoord voor kinderopvang

De partijen doen tegelijk een dringende oproep aan met name het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om snel te werken aan betere regels voor de kinderopvang, waardoor de werkdruk voor medewerkers flink kan verminderen.

In de kinderopvang is een estafettestaking aanstaande, ook om de werkdruk, maar die kreeg en krijgt niet de steun van het CNV. Deze actie is een zaak van de FNV. Medewerkers in de kinderopvang beginnen op donderdag 1 juli in Noord-Holland en in een deel van Flevoland met een estafettestaking, kondigde deze bond eind vorige week aan. De actievoerders vinden dat er met de werkgevers geen goede afspraken te maken zijn over vermindering van de werkdruk.

Op 6 en 8 juli volgen stakingen in Friesland, Groningen, Drenthe en een ander deel van Flevoland. In de week van 13 juli wordt in Midden-Nederland actie gevoerd en daarna in de overige regio’s.

Het CNV vindt het aanpakken van de werkdruk een zaak van de overheid. „Er moet nu te veel in te weinig tijd. Werkzaamheden zoals rapportages maken en contact met ouders moeten niet langer in de tijd worden geperst dat medewerkers met kinderen bezig zijn. Dit alles vraagt steeds meer tijd van de pedagogisch medewerker, die onvoldoende is meegewogen in het huidige kinderopvangtoeslagtarief. Het Rijk moet deze bekostiging op zich nemen”, zegt CNV-bestuurder Hans de Jong.

Deze stakingen worden onverminderd voortgezet. De FNV ziet wel mogelijkheden voor werkgevers zelf om de werkdruk te verminderen binnen de bestaande regels, bijvoorbeeld door een groep van zestien kinderen te verkleinen tot veertien. Dat kan en moet snel gebeuren, aldus de bond. Tegelijk wil de FNV ook dat de overheid de regels verandert, maar dat gaat lang duren, vreest de organisatie.

