Islampartij wil verbod op alcoholreclame

Donderdag diende raadslid Ercan Büyükçifçi een initiatiefvoorstel in waarin om een algehele ban wordt gevraagd. Volgens hem is er een omissie in het lokale preventieakkoord Gezond010. „De ban op alcoholreclame in de openbare buitenruimte is nog onderbelicht.”

De ’sluipmoordenaar’ alcohol is sociaal geaccepteerd en ’genormaliseerd’ en dat komt vooral door reclame ervoor, zo is het raadslid overtuigd. En alcoholgebruik ontmoedigen door de gemeente weegt niet op tegen het geld dat drankproducenten in reclame pompen. Daarom moet die promotie volledig in de ban.

„Het is een miljoenenindustrie. Jenever wordt aangeprezen als een soort limonade. Bier wordt aangemerkt als groene energie. Dit is dweilen met de biertap open”, verzuchtte Büyükçifçi op het Rotterdamse stadhuis toen hij zijn voorstel toelichtte in de Rotterdamse gemeenteraad.

Gezondheidswethouder Sven de Langen zal met de rest van het college later inhoudelijk reageren op het voorstel, maar het ligt in het verlengde van zijn ’strijd’ tegen alles wat ongezond is. Reclames voor ongezonde producten gaan al in de ban in de Maasstad onder zijn aanvoering.

Hij werkt al aan het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. Met studentenverenigingen wordt gewerkt aan nul procent aanbod op disputen, alternatieven voor alcohol- en drugsgebruik, en moeten bestuursleden lid worden van de blauwe knoop vanwege hun voorbeeldfunctie.

Verder moeten medewerkers van de apotheken, wijkagenten en wijkteammedewerkers overmatig alcoholgebruik van 55-plussers in de smiezen gaan houden. Een alcoholreclameban zou prima in dat beleid passen, aldus Nida.

Het wordt er wel saaier op in de Maasstad. Alles wat leuk en lekker of gezellig is moet aan het oog worden onttrokken of verboden. Overspelreclame mag niet van Denk, de Partij voor de Dieren wil confetti niet meer in de lucht en GroenLinks heeft de zinnen gezet op een ballonnenban.

Het CDA zelf is via de eigen wethouder tegen ongezonde etenswaar. Patatkramen mogen niet meer in de buurt van scholen, want waarom zou de gemeente anders jaarlijks tien miljoen euro pompen in programma’s om de jeugd fit en gezond te krijgen, zo stelde De Langen. Als raadslid verzette hij zich al tegen de agressieve marketing van de fastfoodketens, die je ’zogenaamd een keuze geven’.

De Langen voelde zich in zijn strijd met de hamburgerketens ’David tegen Goliath’, maar toch knokt hij door om ’zaken te weren’. Niet alle fastfoodrestaurants hoeven te verdwijnen, maar waar er nu acht dichtbij elkaar zijn gevestigd, moeten dat er in de toekomst nog maar twee zijn.