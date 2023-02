Premium Het beste van De Telegraaf

Wel een nieuw huis, geen school Bewoners nieuwbouwwijken geconfronteerd met leerlingenstop

Helaas, de gloednieuwe school in uw buurt zit al vol. Die boodschap krijgen gefrustreerde ouders in nieuwbouwwijken van Weesp tot de Betuwe. „Overal in de straten hangen geboorteborden, dus je zou zeggen dat het aantal leerlingen wel te voorspellen valt.”