Natuurpark Hoge Veluwe dicht voor ’vreemd wild’

Dat schrijft parkdirecteur Seger baron van Voorst tot Voorst in een verklaring voor het besluit hekken te plaatsen bij de ecoducten, die het park sinds 2013 toegankelijk maakten voor wild van buitenaf. „Het park is nu gesloten voor grofwild van buiten. Dat blijft zo tot we nieuwe afspraken hebben gemaakt met de provincie Gelderland en Natuurmonumenten over de instroom van herten en over de wolf.”

De Hoge Veluwe is particulier bezit en mag dus zelf besluiten om hekken te bouwen. De provincie Gelderland is er naar eigen zeggen niet gelukkig mee.