Hilhorst: Meer geld ingestoken, dan ontvangen Kritiek op armoede-app met PvdA-prominent: ‘Het is een soort businessmodel’

Buddy App ligt onder vuur. PvdA-prominent Pieter Hilhorst promoot de app al sinds 2019. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - In verschillende gemeenten willen politici opheldering over een app die armoede zou moeten bestrijden, maar vooral lucratief lijkt te zijn voor de ontwikkelaars. Ook de voormalige Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Pieter Hilhorst is betrokken.