Ernst Kuipers: van drie miljoen prikken onduidelijk in wie ze zijn gezet

Een coronapatient op de ic Ⓒ ROBIN UTRECHT

ROTTERDAM - De drukte in ziekenhuizen houdt langer aan dan verwacht. Dat stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Maar code zwart is vooralsnog niet aan de orde.” Omdat niet goed geregistreerd wordt wie wanneer gevaccineerd is tegen corona, is het onmogelijk om goed te voorspellen wat de epidemie doet in Nederland, zegt hij.