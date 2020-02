Werknemer Unilever Italië besmet zwangere echtgenote

Bezoekers en personeel van het ziekenhuis in Padua in de Italiaanse regio Veneto dragen mondkapjes. In Veneto en in het naburige Lombardije, beide belangrijk voor de economie, stijgt het aantal coronabesmettingen snel. Ⓒ EPA

ROME - Een 38-jarige werknemer van Unilever in de Noord-Italiaanse regio Lombardije blijkt besmet met het coronavirus. Hij had gedineerd met iemand die net in China was geweest, heeft het virus opgelopen en daarna verspreid. Ook bij zijn echtgenote die acht maanden in verwachting is.