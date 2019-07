Agenten Chicago ontslagen na dood tiener

Sinds de dood van de tiener zijn er diverse demonstraties geweest om de verantwoordelijken te straffen. Ⓒ AFP

CHICAGO - Vier agenten in Chicago zijn ontslagen vanwege hun rol bij de dood van een zwarte tiener. De politie beschuldigt hen van plichtsverzuim en de zaak in de doofpot te hebben gestopt. De toen 17-jarige Laquan McDonald werd in 2014 getroffen door zestien kogels uit het vuurwapen van een blanke politieman.