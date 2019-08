Superstille Russische onderzeeër glijdt onopgemerkt door onze Noordzee

Volgens de Daily Telegraph hebben de Russen 15 tot 20 jaar terug heel veel geld geïnvesteerd in de onderzeeboottechnologie.

Er zouden inmiddels al zes van de Project 636.3 boten zijn afgeleverd door de Russische marinewerf in Sint Petersburg. De bouw van de volgende zes is inmiddels gestart en kunnen volgend jaar al in de vaart kunnen worden genomen.

De Kilo-Class heeft 18 torpedo’s, zeemijnen en kruisraketten aan boord. De onderzeeër wordt aangedreven door diesel en elektrische motoren. Volgens de Russen spot de Kilo-Class een vijandelijke onderzeeër drie tot vier keer eerder dan de tegenstander.

Het nieuwe hoofd van de Engelse Royal Navy, admiraal Tony Radakin heeft alarm geslagen. Hij vindt dat veel meer moet worden geïnvesteerd in onderzeeboottechnologie in antwoord op de nieuwe Russische dreiging.