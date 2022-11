Hond achtergelaten aan boom in bos in Havelte

Het reutje is overgedragen aan het Drents Dierentehuis Beilen. De politie is ingeschakeld en de eigenaar wordt gezocht. Er komen volgens veel tips binnen over de hond.

Twee weken in quarantaine

Volgens Alwin Tol van het Drents Dierentehuis Beilen gaat het naar omstandigheden goed met het dier. „Mijn collega’s hebben net met de hond gelopen en ze konden hem zo meenemen uit de kennel. De hond blijft 14 dagen bij ons. Pas nadat hij twee weken in quarantaine is geweest en zijn karakter in kaart is gebracht, komt hij beschikbaar voor adoptie.” Een naam heeft de hond nog niet.

Volgens Tol gebeurt het bijna niet meer dat een hond vastgebonden wordt achtergelaten. „Vaak wordt er melding gedaan van overlast van een zwerfhond en dan blijkt het de eigenaar zelf te zijn die belt. Maar zo vastgebonden achterlaten? Heel af en toe gebeurt dat nog.”