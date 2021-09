Vrouw (68) doodgestoken woning Helmond, zoon (43) opgepakt

HELMOND - De politie heeft woensdagmiddag kort na 13.30 uur in een woning aan de Lambertushof in Helmond een zwaargewonde vrouw gevonden, die vlak daarna is overleden. De 43-jarige zoon van het slachtoffer is als verdachte aangehouden, meldt de politie.