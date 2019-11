Ernstige brandwonden voor jongen (12) na bekogeling met vuurwerk

De tiener was met zijn fiets bezig in het Stadshart, zijn ketting was losgeschoten, toen andere kinderen vuurwerk op hem gooiden. Het kwam onder zijn jas terecht en ging tegen zijn rug af. Hij liep hierdoor ernstige brandwonden op.

Volgens AmstelveenZ ging het om zogenaamd kindervuurwerk dat het hele jaar mag worden afgestoken.

