Laatste woord over ’Groningen’ nog niet gesproken: Rutte wacht zwaar debat

De Kamer heeft het kabinet donderdagavond formeel gevraagd om met een reactie te komen op het rapport nu vaststaat dat Groningers mede door de Staat in diepe ellende zijn gestort. De formele kabinetsreactie zal waarschijnlijk in mei volgen. Daarna volgt een debat.

Deze week is al twee dagen lang in het parlement over de inhoud van het rapport gesproken. De enquêtecommissie concludeerde dat de veiligheid van Groningers jarenlang stelselmatig is genegeerd en onderschikt was aan geld. Dat maakt dat een ’ereschuld’ moet worden ingelost, nog los van de al bestaande aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen. „De Staat is mede-exploitant en dus ook medeverantwoordelijk voor de schade in Groningen”, zei commissievoorzitter Tom van der Lee.

Politiek oordeel

De commissie hield vooral vast aan de opgeschreven bevindingen. Ondanks diverse pogingen, wilde Van der Lee geen politiek oordeel vellen over bewindslieden of de rol van premier Mark Rutte. Dat is aan de Tweede Kamer zelf, zei hij. Meerdere Kamerleden hadden de commissie juist gevraagd met een politiek oordeel te komen.

Zij vonden de vaststelling dat de premier meer had kunnen betekenen voor de Groningers niet ver genoeg gaan, maar Van der Lee brandde daar zijn vingers niet aan. „Maar wij hebben niet de indruk dat, als ik kijk naar de reacties sinds de presentatie van ons rapport op 24 februari, ons oordeel aan duidelijkheid te wensen overlaat”, zei Van der Lee cryptisch. Hij las maar liefst dertig zinnen op waarin in het rapport wordt ingegaan op de rol van premier Rutte die volgens Van der Lee ’niet het verschil’ wist te maken voor de Groningers.

Passief handelen

Zelf vindt Van der Lee niet dat de commissie bijzonder mild is geweest voor Rutte, zoals eerder in het debat gesuggereerd werd door onder anderen CU-Kamerlid Nico Drost. De commissie heeft vastgesteld dat Rutte waar het ging om de ernst van de aardbevingsproblematiek laat bij de les was en vervolgens naliet in te grijpen, waar dat „wel op zijn plek” was geweest. In die formulering zit wel degelijk een oordeel, vindt de voorzitter, al is het „geen politiek oordeel.” De Kamer heeft zelf het ’voorrecht’ een ander oordeel te vellen in een later debat, benadrukt Van der Lee.

Over de rol van voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) velt de commissie wel een stevig oordeel. Onder zijn bewind werd de Kamer verkeerd en onvolledig geïnformeerd over de mogelijkheden om de gaswinning te verminderen, zonder dat het land in de kou kon komen te zitten. De commissie spreekt van „een ernstige en verwijtbare tekortkoming.” Overigens gaat ook die kwalificatie sommige Kamerleden niet ver genoeg. PvdA’er Henk Nijboer stelde met CDA-Kamerlid Agnes Mulder vast dat zij in het verleden door bewindspersonen ’bedonderd en bedrogen zijn’.

Debat

Van der Lee benadrukt evenwel dat de commissie haar woorden zorgvuldig heeft gekozen en nam die kwalificaties niet over. „We hebben onze conclusies weloverwogen verwoord zoals we ze hebben verwoord. Als de Kamer daar wat aan toe wil voegen dan kan dat, maar dan zou ik dat doen in het debat met de regering.” Dat geldt ook voor de rol van Rutte. „Als u twijfelt aan zijn geloofwaardigheid, dan kunt u dat met hem bespreken”, aldus Van der Lee tegen SP’er Sandra Beckerman.