Blijdorp grapt over ’Rotterdamse mentaliteit’

De bul werd in 1998 geboren in Diergaarde Blijdorp, op vrijdag de dertiende. Hij leek doodgeboren. „Tot iemand toch wat beweging zag”, aldus het dierenpark. Sindsdien is Timber kerngezond en bezwangerde hij in Blijdorp onder meer al ’Banga’, waarna zoon Sunay werd geboren.

Sinds twee weken verblijft Timber in Wildlands. Hij maakt zich daar hard voor een volgende generatie olifanten – wat aardig lijkt te lukken. „Binnen twee weken heeft hij het vrouwtje Swe Zin gedekt”, liet Wildlands eerder weten.

Blijdorp is trots. „Hij laat daar een mooi stukje Rotterdamse mentaliteit zien: niet lullen maar poetsen!”