Gratis EU-treinpas voor ruim 2000 Nederlandse jongeren

De uitverkoren deelnemers, die wel wat vragen over de EU moeten beantwoorden, kunnen vanaf maart volgend jaar tot maximaal dertig dagen lang met de gratis treinpas „hun horizon verbreden en andere Europeanen ontmoeten”, aldus de commissie.

Het zogeheten DiscoverEU-programma staat open voor EU-burgers die tussen 1 juli 2001 en 1 januari 2004 zijn geboren. De aanvraag moet voor 26 oktober om 12.00 uur zijn ingediend. „De afgelopen achttien maanden hebben onze jongeren in een ware geest van solidariteit waardevolle tijd en bepalende momenten opgeofferd”, zegt vicevoorzitter Margaritis Schinas van de commissie, verwijzend naar de lockdowns en andere beperkingen tijdens de pandemie. „Daarom ben ik zo blij dat we meer treinpassen dan ooit kunnen aanbieden.” Hij belooft nog meer initiatieven voor het Jaar voor de Jeugd dat de commissie heeft uitgeroepen.

Belangstellenden kunnen zich zowel solo als in een groep met nog maximaal vier anderen aanmelden. In verband met de pandemie is de vertrekdatum voor een reis met de treinpas volgend jaar tot het laatste moment te wijzigen.

De gratis DiscoverEU-pas, die in 2018 voor het eerst door het dagelijks EU-bestuur werd uitgegeven maar al maanden was opgeschort vanwege Covid-19, is razend populair. Van de 347.000 eerdere aanvragen, waarvan 15.631 door Nederlandse jongeren, zijn er 69.571 toegekend, waarvan 2379 aan Nederlanders.