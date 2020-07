Ook Twitteraccount Geert Wilders gehackt: ’Free Palestine’

Het account van Geert Wilders vertoont donderdagnacht niet bepaald tweets die de PVV-leider zou delen. Ⓒ Screenshot Twitter

DEN HAAG - Het Twitteraccount van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. De profielfoto van de politicus is in de nacht van woensdag op donderdag veranderd in dat van een karikatuur van een zwarte man. Ook zijn meerdere berichten over onder meer samenzweringstheorieën geretweet door het account.