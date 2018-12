Rutte: meer duidelijkheid over Britse koers

Ⓒ EPA

DEN HAAG - Premier Mark Rutte verlangt meer helderheid van de Britten over hun koers, nu ze de Europese Unie gaan verlaten (brexit). Het is van groot belang dat de Britse regering meer duidelijkheid geeft over de koers die het wil varen, aldus de premier na zijn bezoek bij de Britse premier Theresa May in Londen. ,,De klok tikt.''