LIVE | Engelse stad met 350.000 inwoners terug in lockdown: scholen en winkels dicht

Volg het laatste coronanieuws in deze live-blog.

De Engelse stad Leicester met zijn ruim 350.000 inwoners moet weer verder op slot door corona. Het aantal infecties met het virus is daar veel hoger dan in de rest van het land. De afgelopen week telde Leicester ongeveer 10 procent van alle besmettingen in Groot-Brittannië.

Scholen moeten weer dicht, net als de winkels die niet per se nodig zijn voor de dagelijkse boodschappen. Verder wordt het dringend afgeraden van en naar de stad te reizen, behalve bij een noodzakelijke reden. Ook verplaatsingen in de stad zelf zijn ongewenst.

De stad valt buiten de geplande versoepeling van de nationale anticoronamaatregelen op 4 juli, benadrukte de Britse minister Hancock van Volksgezondheid in het parlement. Hij wil over twee weken de situatie in Leicester opnieuw bekijken.

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Vlucht vol coronahelden landt op Kos: ’Deze mensen hebben vakantie dikverdiend’

China keurt coronavaccin goed voor gebruik door militairen

Duitsland: 262 nieuwe coronabesmettingen

Johnson komt met ’groot plan’ Britse economie na coronacrisis

Toename sinds maanden: 85 Australiërs besmet

Strikte lockdown in buurt Peking na nieuwe corona-uitbraak

Iran verplicht mondkapje op risicovolle plekken

Merkel en Macron in gesprek over Europees economisch herstelplan

Kamer praat over rijkssubsidies en coronasteun kunst en cultuur

Financieel-economisch:

Supermarkten maken zich op voor prijzenslag

ING: ruime verdubbeling faillissementen in 2021

Beurzen: vrees voor dividendkrimp in kwartaalresultaten

Coronastress krijgt vat op ondernemers

Sport:

Valentijn Driessen: crisisbestrijders hadden verder vooruit moeten kijken

Verliezend Watford zet trio uit selectie na ’illegaal’ feestje’

Video: Gomez neemt afscheid met publiekswissel in leeg stadion

Entertainment:

Beyoncé komt volgende maand met nieuw visueel album

In de podcast ’Zo doet zij dat’ spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen.