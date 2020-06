LIVE | Recordaantal doden door coronavirus in Iran

Volg het laatste coronanieuws in deze live-blog.

Iran heeft maandag een recordaantal doden door het coronavirus geregistreerd. De afgelopen 24 uur zijn er 162 doden bijgekomen, het dodental staat op 10.670. Het vorige hoogste aantal doden was 158 op een dag in april.

Ook het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is weer flink aan het stijgen, zegt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. "Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. De stijging in het aantal besmettingen is een weergave van hoe goed de regels worden nageleefd."

Het aantal besmettingen in Iran staat op 225.205. Sinds Iran de strenge lockdownregels versoepelde op 11 april, is het aantal besmettingen flink gestegen. Vanaf 5 juli is het daarom verplicht om mondkapjes te dragen in openbare gebouwen en op drukke plekken.

