LIVE | Wereldwijd meer dan half miljoen coronadoden

Volg het laatste coronanieuws in deze live-blog.

Het aantal mensen dat over de hele wereld is overleden aan het coronavirus is zondag de grens van 500.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Eerder zondag ging het aantal mensen wereldwijd dat besmet is met het coronavirus voorbij de 10 miljoen.

De Verenigde Staten hebben de meeste doden met 125.714 sterfgevallen, gevolgd door Brazilië met 57.070 doden en het Verenigd Koninkrijk met 43.634. De meeste vastgestelde besmettingen zijn ook in de VS: 2,53 miljoen, gevolgd door Brazilië met 1,31 miljoen.

In Europa zijn na het Verenigd Koninkrijk, Italië (34.738), Frankrijk (29.781) en Spanje (28.343) het zwaarst getroffen wat betreft het aantal coronadoden. In Rusland raakten de meeste mensen besmet: ruim 633.000. Volgens de officiële cijfers zijn in Rusland 9060 mensen overleden.

Nederlandse situatie stabiel

In Nederland is het aantal sterfgevallen zondag niet toegenomen en blijven staan op 6105. Het totaal aantal Nederlanders dat positief is getest op het coronavirus is 50.147, meldde gezondheidsinstituut RIVM zondag.

In Duitsland zijn in het afgelopen etmaal 262 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Het getal dat de besmettingsgraad weergeeft steeg iets.

Volgens het RKI zijn nu 193.761 infecties bekend in het land. Het Duitse dodental als gevolg van het longvirus steeg met 4 sterfgevallen tot 8961.

De besmettingsgraad van het virus steeg iets ten opzichte van een dag eerder, aldus het RKI. Waar het reproductiegetal zaterdag op 0,62 werd geschat, is dat zondag 0,71. Dat cijfer betekent dat honderd mensen gemiddeld 71 anderen infecteren.

