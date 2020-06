LIVE | WHO: ’We willen door met ons leven, maar het is nog lang niet over’

Volg het laatste coronanieuws in deze live-blog.

Zes maanden na het begin van de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de pandemie nog alles behalve voorbij. Dat heeft Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, maandag gezegd.

„We willen allemaal dat het achter de rug is. We willen allemaal door met ons leven. Maar de harde realiteit is dat het nog lang niet over is. Het komt niet eens in de buurt”, aldus Tedros.

Hij vertelde dat de WHO volgende week een team naar China stuurt voor een onderzoek naar de oorsprong van het gevaarlijke longvirus. De Verenigde Staten, die veel kritiek hebben op de WHO en de VN-organisatie zeggen te verlaten, hebben daar steeds op aangedrongen.

Zowel president Donald Trump, die repte van „kung flu”, als minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gezegd dat het virus mogelijk uit een Chinees laboratorium komt. Peking ontkent dat ten stelligste. Ook vooraanstaande virologen geloven daar niks van.

