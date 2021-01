Verstandelijk gehandicapten dupe rellen Schilderswijk: ’Overal ligt glas’

Premium

Buitenlandse media: ’Burgeroorlog in Nederland?’

De coronarellen in ons land hebben ook in de ons omringende landen tot verbijstering geleid. De grootste Duitse krant Bild opende zelfs de website met een uitspraak van de Eindhovense burgemeester Jorritsma: „Als het zo doorgaat bewegen we richting een burgeroorlog.”