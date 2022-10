Niet eerder zo warm op 28 oktober

De kans is groot dat ook het warmterecord in De Bilt wordt verbroken en het daarmee officieel de warmste 28 oktober ooit is. Dat record staat op 19,5 graden. Momenteel is het 19,4 graden in De Bilt.

Het wordt op grote schaal 20 tot 23 graden en in Zuid-Limburg kan het plaatselijk zelfs 24 tot 25 graden worden. Mocht het inderdaad met 25 graden zomers warm worden, dan is dat een unicum zo laat in het jaar. Tot nu toe is de laatst gemeten zomerse dag in het jaar op 27 oktober. Dat was al in 1937. Toen werd het in Maastricht op die datum 25,2 graden.

Ook in het weekend is er kans op datum-warmterecords. De temperatuur blijft namelijk erg hoog voor de tijd van het jaar, met op grote schaal vaak 20 graden of meer.