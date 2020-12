Ruim duizend illegalen niet meer in beeld

Ook criminaliteit onder asielzoekers groeide de afgelopen jaren hard. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In vijf jaar tijd heeft de Nederlandse overheid 6130 illegalen geprobeerd uit te zetten, omdat ze verdacht werden van of veroordeeld zijn voor een misdrijf. Van ruim een vijfde kan niet worden aangetoond dat ze ook daadwerkelijk vertrokken. Ook is het aantal illegalen die met het strafrecht in aanraking komen de afgelopen jaren gestegen.