Duitse politie: profeet Robert B. riep volgelingen op tot 'jihad' tegen lastposten

Door Silvan Schoonhoven en Marcel Vink

De Nederlandse sekteleider Robert B. wordt verdacht van vrijheidsberoving en seksueel misbruik van een volgelinge.

Kleef - Robert B., ’profeet’ van de Orde der Transformanten, heeft in een brief aan zijn volgelingen opgeroepen tot een ’jihad’ tegen lastposten die de sekte tegenwerken. Het recent opgedoken epistel is interessant in het licht van twee liquidatiepogingen waarbij de groep in het verleden betrokken was.