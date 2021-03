Thierry Baudet loopt weg bij Jinek tijdens speech Martijn Koning

Cabaretier Koning verwijst in zijn optreden onder meer naar de Joodse achtergrond van Thierry’s verloofde Davide Heijmans, en naar de Indonesische roots van Thierry zelf. „Zometeen word je vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet”, zegt Koning over Davide.

„Als ik racist was zou ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet blijven enzo maar u bent zelf behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch dna.”

„Racisten hebben misschien een mankement aan hun hersenen maar met hun ogen is niets mis. Stemmen ze u aan de macht, dan wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid, maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier.” Tijdens die laatste passage liep Baudet de studio uit.

Tijdens de uitzending van Jinek zat Baudet onder meer aan tafel met Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan. Er werd gesproken over de campagnes van FvD maar ook over het vertrek van Baudets voormalige rechterhand Theo Hiddema, de racistische en antisemitische appjes binnen groepen van Forum, en de coronalijn van de partij.

Hiddema

Er ontspon zich aan tafel een discussie over Hiddema. In een fragment van de uitzending gaf het voormalige FvD-Kamerlid aan dat hij op de hoogte was van racistische appjes van Baudet zelf. „Daarom ben ik daar toen ook weggelopen.” Er zijn belangrijkere dingen dan ’die spielerei’, aldus Hiddema.

Donderdagnacht brak Hiddema na de uitzending een lans voor Baudet; de strafpleiter zegt dat hij door Jinek verkeerd is neergezet. „Begrijp nu dat mevrouw Jinek mijn optreden bij Jaïr zo weergeeft alsof ik Baudet neerzet als racist. Daar gaan we weer!”, aldus Hiddema op Twitter. „Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen.”