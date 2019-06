Politie slaat alarm om man met masker en zwaard

Bij het zien van de verdachte man is het zaak om hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Archieffoto. Ⓒ ANP XTRA

DORDRECHT - De politie is in Dordrecht op zoek naar een getinte man met masker en zwaard, die rond de 35 jaar is en een stevig postuur heeft. De verdachte is naar schatting 1 meter 80 lang.