Tim (51) dobberde maandenlang op zee: heeft mogelijk leven te danken aan zijn hond

De twee vertrokken in april met de zeilboot vanuit La Paz in Mexico richting Frans Polynesië. Maar enkele weken na vertrek kwamen ze in een storm terecht waardoor al de technologische apparatuur vernietigd werd. Wat ertoe leidde dat de twee afdreven en moesten zien te overleven.

Regenwater en vis

Dat deden ze door rauwe vis te eten en regenwater te sparen en op te drinken. Gelukkig had Tim zijn materiaal bij om te vissen. Gelukkig werden hij noch zijn hond Bella ziek en raakten ze niet gewond. En gelukkig werden ze uiteindelijk gevonden door de helikopter van een vissersboot.

Geluk, dat is iets dat de twee volgens professor Mike Tipton, hoogleraar toegepaste fysiologie, duidelijk hebben. Anderzijds spreekt hij van een combinatie van geluk en kennis. „Zo wist Tim bijvoorbeeld dat hij zich goed moest beschermen tegen de zon, want het laatste dat je wil wanneer je riskeert uitgedroogd te zijn is zweten”, aldus Tipton in een interview met 9News. De zeiler wist zich te beschermen dankzij een grote zonnehoed en stof aan boord van zijn catamaran.

Volgens Tipton had Shaddock geluk met het klimaat en de locatie: „Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan overleven mensen zoiets meestal in de Stille Oceaan of in warme omgevingen. Want in een koude omgeving overleef je niet lang genoeg. Anderzijds blijft het een naald in een hooiberg. Want mensen moeten goed beseffen dat het echt een heel klein bootje is in een zeer uitgestrekte oceaan. De kans om gevonden te worden is miniem.”

Eenzaam

Dat hij niet alleen was, zou hem ook geholpen hebben. Want die twee maanden hadden zeer eenzaam kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan de film ’Cast Away’ waarin Chuck Noland, gespeeld door Tom Hanks, op een eiland terechtkomt met als enige vriend een bal.

„De hond aan boord hebben zal hem enorm geholpen hebben. Ik denk dat dat wel eens het verschil kan hebben gemaakt. Je leeft op dat moment echt van dag tot dag en je moet een hele positieve mentale instelling hebben om door dit soort beproevingen te geraken en niet op te geven”, aldus Tipton.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de zeiler de dood in de ogen keek. Meer dan twintig jaar geleden kreeg hij de diagnose van darmkanker, stadium vier. In 2013 vertelde hij op de blog Raw Food Kitchen over de pijn die hij ervaarde en het feit dat hij zich had geïsoleerd van zijn vrienden en familie.