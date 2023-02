Premium Het beste van De Telegraaf

Pantsers vernietigd of in beslag genomen, aldus Brits instituut Prijsschieten in Oekraïne: Rusland verloor al bijna veertig procent van zijn tanks

Door onze redactie buitenland

Het Oekraïense leger heeft al zeer veel Russische tanks vernietigd of in beslag genomen, zegt het Internationaal Instituut voor Strategische Studies in Londen. Ⓒ ANP/HH

Kiev - Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland al bijna 40 procent van zijn tanks verloren. Voor het ’werkpaard’ onder de Russische tanks, de T-7B3, zijn de cijfers nog dramatischer: daarvan is de helft vernield of in beslag genomen door het Oekraïense leger, zo meldt het Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS) in Londen.