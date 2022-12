Femke Halsema maakt scheiding bekend: ’Wel dikke vrienden’

Op het Amsterdamse stadhuis gold het al enige tijd als publiek geheim, maar Halsema hield de breuk tot nu toe voor zichzelf. In een eindejaarsinterview met Het Parool gaat ze er dinsdag toch kort op in. „Sinds een jaar wonen wij niet meer bij elkaar”, zegt ze daarin. „Maar we zijn wel gewoon samen een gezin en zorgen samen voor de kinderen en zijn dikke vrienden.”

Afgelopen juni onthulde weekblad Privé al dat Halsema en haar man Robert Oey gescheiden leefden. De burgemeester woont in de ambtswoning en Oey in het huis dat zij samen kochten in het dorpje Holysloot vlak buiten de stad. Er werden toen verhuiswagens voor de ambtswoning gespot en het viel op dat Oey niet meeging op een reis naar Suriname.

De twee trouwden zo’n negentien jaar geleden, kort nadat zij een tweeling kregen. Op de vraag hoe het is om ’s avonds in een lege ambtswoning thuis te komen, antwoordt Halsema: „Nou, ik werk hard, ik heb een grote vriendenkring, er zijn kinderen.” Ze spreekt van een nieuwe levensfase, ook omdat die kinderen zelf hun vleugels uitslaan. „Er is weinig dat werk in de weg staat”, grapt ze.

Heel boos

Oey gaf twee jaar geleden al een opmerkelijk interview in NRC. Hij vertelde toen over een grote ruzie rond de aanhouding van hun zoon. Hij was aan het werk in Bangkok en kwam niet terug naar Amsterdam, tot woede van Halsema. „Deze kwestie is nog niet uitgesproken tussen Femke en mij. Maar ze is natuurlijk heel boos”, zei hij. „Dat is de ruzie die we nu beiden uit de weg gaan.”

Halsema gaf recent in een podcast van NRC aan dat die gebeurtenis ’diepe, diepe invloed’ had op het gezinsleven. „Mijn gezin heeft voldoende geleden onder mijn werk.” Toen ze gevraagd werd naar het interview van haar man, was ze even stil. „Ik denk dat Robert zijn leven lang zijn eigen persoon is geweest, ik heb hem ook altijd leuk gevonden vanwege dat.” Ze hield de scheiding toen nog voor zichzelf.

In de podcast Strikt Privé vertelt hoofdredacteur Evert Santegoeds dat er een ander in het spel is: