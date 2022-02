Daling van aantal nieuwe coronagevallen gaat door

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 260.552 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 37.217 nieuwe gevallen per dag, het laagste niveau sinds 20 januari. Het gemiddelde daalt voor de dertiende dag op rij en ligt 36 procent lager dan vorige week.

n Amsterdam kregen afgelopen etmaal 1531 mensen te horen dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen. Dat is bijna twee keer zoveel als in Utrecht, waar 825 mensen een positieve testuitslag kregen. In Den Haag hoorden 783 mensen dat ze in isolatie moeten vanwege een besmetting, in Groningen 757 mensen en in Rotterdam kregen 710 mensen een positieve testuitslag.

Het RIVM kreeg bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 75 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna elf per dag. Dat is het laagste niveau in bijna twee weken tijd.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich kan verspreiden, staat nu op 0,80. Dat is 0,3 punt lager dan afgelopen dinsdag, toen het laagste r-getal in zeven maanden werd gemeld. Een cijfer van 0,80 wil zeggen dat 100 mensen met het coronavirus gemiddeld 80 anderen besmetten, die op hun beurt weer 64 mensen besmetten. Bij elke stap wordt de groep mensen die besmet raakt iets kleiner.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 1513 patiënten met het coronavirus, 42 minder dan een dag eerder. Daarmee is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis voor de derde dag op rij gedaald, laten de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zien.

Op de intensive cares liggen 159 patiënten met Covid-19, 4 minder dan op donderdag. 1354 coronapatiënten bezetten op de verpleegafdelingen een bed. Dat zijn er 38 minder dan een dag eerder.

Op de ic’s zijn tussen donderdag en vrijdag 8 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, op de verpleegafdelingen 165. Doordat meer mensen de ziekenhuizen mochten verlaten of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten toch gedaald.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen voor hun hart of met buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.